Освобожденный по болезни экс-глава СК Москвы Дрыманов уехал на СВО

Бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов, осужденный за коррупцию и приговоренный к 12 годам колонии, оказался на СВО, сообщает "Коммерсантъ".

В прошлом году Дрыманов был освобожден по состоянию здоровья из мордовской колонии. После лечения в Москве он добился направления в зону СВО и сейчас служит оператором дронов. Издание отмечает, что в случае получения наград судимость Дрыманова будет считаться погашенной.

Также на СВО находится бывший коллега Дрыманова Алексей Крамаренко, также осужденный по громкому делу Шакро Молодого. В 2023 году он подписал контракт с Минобороны и возглавил штурмовой отряд.

Напомним, в марте 2020 года суд приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, также ему вынесен штраф в размере 196 млн руб. Судья признал его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Шакро Мололдого (Захария Калашова). Также Дрыманова лишили звания генерал-майора юстиции и права работать в правоохранительных органах на пять лет. В колонии у экс-генерала обострились проблемы со здоровьем. В итоге, по некоторым данным, у него обнаружили онкологическое заболевание, пишет "Ъ".