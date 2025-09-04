Число учителей немецкого и французского в школах уменьшилось

Число учителей немецкого и французского языков в российских школах за последние годы уменьшилось почти вдвое. Об этом говорится в результатах исследования проекта "Если быть точным", на который ссылаются "Ведомости".

Если в 2016 году учителей немецкого языка было 12,6 тыс., то в 2024-м - 7,3 тыс. Учителей французского - 3,2 тыс. и 1,8 тыс. соответственно. При этом численность учителей английского языка даже немного увеличилась - с 97 тыс. до 103 тыс.

В исследовании отмечается, что уменьшение числа учителей иностранных языков связано с уменьшением числа детей, которые учат два иностранных языка в школе. Еще несколько лет назад в 5-9-х классах было обязательно изучение в школах второго иностранного языка. Хотя по факту это было далеко не везде. По новому ФГОС с 2022 года изучение второго иностранного языка стало необязательным. По данным Росстата за 2023 год, два иностранных языка учили лишь чуть более миллиона школьников, а более 15 млн - один.

С этого учебного года время на изучение иностранного языка в 5-7-х классах сократится с трех уроков в неделю до двух. Сокращение часов, как отмечало Минпросвещения, направлено на установление оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов.