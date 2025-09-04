В центре Екатеринбурга столкнулись шесть автомобилей

В четверг в самом центре Екатеринбурга произошло массовое ДТП. Сейчас в обстоятельствах разбираются автоинспекторы.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня, 4 сентября, на перекрестке улиц Малышева и Вайнера в уральской столице. По предварительным данным, столкнулись сразу шесть автомобилей.

"Инспекторы ДПС работают на месте происшествия. Обстоятельства устанавливаются. Движение транспорта на данном участке временно затруднено", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что медики осматривают водителя BMW и оказывают ему необходимую помощь. По факту массовой аварии проводится проверка.