Российская сборная готовится принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе - ОКР

Российская сборная готовится принять участие в летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе, заявил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме.

"Сложная ситуация с зимними Олимпийскими играми [2026 года], допуск пока есть только по трем видам спорта. Мы желаем нашим спортсменам успеха в олимпийском отборе. Важное событие — это летние Олимпийские игры 2028 года. Мы готовимся принять участие в полном составе", - заявил Дегтярев.

В мае 2025 года Дегтярев заявил, что хлопать дверью и жечь мосты, не оплачивая членские взносы в МОК и WADA – это "ошибочный путь".

"Ни одна страна не может развивать национальный спорт в отрыве от мирового, а Олимпиада, чемпионаты мира и Европы остаются ключевыми спортивными событиями. Именно там выступают лучшие из лучших. И, например, Советский Союз, несмотря на все международные проблемы в период холодной войны, стабильно выступали на Олимпиаде, не отказывался от нее. Если мы откажемся, то уже через 1-2 поколения спортсменов уровень нашей подготовки заметно снизится и возвращение на мировую спортивную арену вряд ли будет триумфальным", - сообщил Дегтярев в интервью изданию "Херсонское агентство новостей".

"Есть высокая уверенность, что членство Олимпийского комитета России будет восстановлено в МОК уже в ближайшей перспективе, а в 2028 году Россия сможет выступить на Олимпиаде под своим флагом и гимном", - отметил министр.