Свыше 900 студентов-первокурсников поддержаны ТМК в рамках проекта "Профессионалитет"

Как сообщает пресс-служба ТМК, речь идёт об Урале, Поволжье и Юге России. Абитуриенты смогут выбрать из 12 предложенных направлений подготовки, которые разработаны ссузами-партнёрами совместно с предприятиями ТМК.

Студенты смогут обучаться образовательным программам "Металлургическое производство", "Технология машиностроения", "Мехатроника и мобильная робототехника", а также многим другим. В разработку учебных планов привлечены профильные специалисты заводов ТМК. Фундаментом обучения служит практическая подготовка: учебное оборудование максимально приближено к заводскому.

По словам представителя компании, ТМК активно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" (реализуется с 2022 года), а количество первокурсников с каждый годом растёт.