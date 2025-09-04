Полиция нашла подростков, избивших тренера по лыжным гонкам в Верх-Нейвинске

Полиция нашла подростков, напавших и жестко избивших тренера по лыжным гонкам в поселке Верх-Нейвинский. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательств. Помимо допроса свидетелей и назначения необходимых экспертиз, проводятся и следственные действия с участием подозреваемых подростков. Решается вопрос о предъявлении фигурантам соответствующего обвинения и об избрании в отношении них меры пресечения. Если их вина будет доказана, им будет грозить наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

"Активными соучастниками избиения оказались девятиклассники местной школы Дмитрий и Сергей. Очевидно, что группа подростков ни в собственных семьях, ни в своем учебном заведении не получили должного воспитания по уважительному отношению к старшим. В ближайшее время в связи с начавшимся разбирательством молодые люди, может быть, поумнеют и поймут, что в этой жизни можно, что нельзя", - отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, родителей школьников также привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". В ближайшее время в школе, где они учатся, проведут общешкольное собрание с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением. Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН.

Напомним, инцидент с избиением произошел 1 сентября, когда тренер и мастер спорта Александр Пятыгин сделал очередное замечание подросткам, катающимся на питбайках в месте проведения тренировки юных спортсменов. Школьникам это не понравилось и они, подождав, пока тренер останется один, повалили его и избили. У мужчины гематомы и подозрение на перелом ребер.