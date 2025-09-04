04 Сентября 2025
Экономика Свердловская область Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

УЗГА заключил контракт на поставку 50 самолетов "Байкал"

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит самолеты "Байкал" авиакомпаниям альянса "Аэрохимфлот".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УЗГА, на Восточном экономическом форуме заключено четыре трехсторонних контракта на поставку 50 самолетов ЛМС-901 "Байкал". Поставки запланированы с 2027 по 2031 годы. Согласно контрактам, УЗГА выступит разработчиком и производителем самолетов, а АО "ГТЛК" обеспечит их передачу авиакомпаниям альянса в лизинг по льготным ставкам при господдержке.

На начальном этапе стартовыми эксплуатантами "Байкалов" станут четыре предприятия альянса "Аэрохимфлот". Альянс введет самолеты в эксплуатацию для выполнения авиационных работ, включая лесоавиационные работы, поисково-спасательные операции, аэрофотосъемку, транспортно-связные и авиационно-химические работы.

Самолет "Байкал"(2022)|Фото: Накануне.RU

Самолеты будут эксплуатировать в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в Краснодарском крае. "Байкалы" пройдут необходимую подготовку для безопасного использования в коммерческой пассажирской перевозке на регулярных маршрутах.

Напомним, в 2024 году должны были начаться поставки самолетов "Байкал" дальневосточной компании "Аврора", контракты и соглашения об этом тоже подписывались на ВЭФ в предыдущие годы, но сроки поставок были сорваны. УЗГА располагает лишь единичными опытными экземплярами самолетов и двигателей к ним. В мае 2025 года полпред в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что проект "Байкал" фактически закрыт. Но Минмпромторг уверяет, что работа над созданием лайнера продолжается. На проект дополнительно выделили 10 млрд руб. Сертификация самолета, согласно новым обещаниям разработчика и министерства, ожидается в 2026 году.

