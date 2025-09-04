В России появится День отечественной истории

Депутаты из разных фракций подготовили законопроект, предлагающий установить в России новую памятную дату — День отечественной истории. В качестве даты выбран день рождения выдающегося историка Василия Ключевского — 28 января по новому стилю. Его фундаментальные труды по истории России внесли огромный вклад в развитие отечественной исторической науки, отмечают авторы.

По их мнению, новая памятная дата необходима для повышения исторической грамотности граждан, воспитания уважения к истории и культуре своей страны, готовности ее защищать. Минобрнауки и РАН поддерживают инициативу. Ко Дню отечественной истории можно, например, проводить научные конференции, круглые столы, исторические диктанты, олимпиады, показывать исторические фильмы, проводить уроки и т.п. Депутаты считают, что общая история объединяет граждан России. Правда, по многим историческим вопросам есть острые разногласия.

После начала СВО вопрос знания истории страны обострился. Власти признают, что школьники слабо знают историю России, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина, вопрос преподавания истории должен стать более важным для государства, учебники нуждаются в доработке и т.п. Недавно было принято решение исключить обществознание в 6-8 классах, с 2026 года его начнут изучать только с 9 класса. Освободившийся час пойдет на дополнительное изучение истории. В 5-8 классах будет по три урока в неделю, в 9 классе - два урока. В будущем выпускники школ вместо обществознания будут сдавать ЕГЭ по истории. А для поступающих в гуманитарные вузы ЕГЭ по истории станет обязательным.