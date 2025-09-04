В Белгородской области ввели запрет на публикацию данных об атаках без разрешения силовиков

Оперштаб Белгородской области запретил гражданам распространять информацию, связанную "с работой военных, местами их дислокации, используемым оборудованием и вооружением, а также с гражданской инфраструктурой — объектами связи, промышленностью, топливно-энергетическим комплексом, мостами и другими критически важными объектами и их охраной". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы все с вами, живущие в Белгородской области, прекрасно знаем эти ограничения и их обоснованность. Это вопрос нашей с вами безопасности, и соблюдение этого требования продиктовано условиями жизни в нашем прифронтовом регионе", - пояснил глава области.

Под запретом также будет распространение информации "о местах и последствиях атак, полученной из неофициальных источников".

"Разрешается распространять только ту информацию, которую опубликовали у себя официальные представители органов власти, штаба КТО, правоохранительные и силовые структуры. Публиковать информацию первыми уполномочены теперь органы власти и силовые структуры, после этого её могут распространять СМИ и другие источники — телеграм-каналы, социальные сети", - заявил Гладков.

К нарушителям будут применяться "меры административной ответственности".