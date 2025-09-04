Молодые волонтеры и активисты "золотого возраста". Депутат Вихарев продолжает работу с самыми инициативными жителями Екатеринбурга

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает поддерживать крепкую связь с самыми инициативными гражданами города. С молодыми волонтерами своего "Волонтерского центра" он сдал кровь, а с активистами "золотого возраста" устроил чаепитие и обсудил последние городские новости и планы на будущее. Обо всем этом он написал в своих соцсетях.

Накануне вместе с молодыми волонтерами депутат в очередной раз сдал кровь в Областной станции переливания. Это уже стало доброй традицией для "Волонтерского центра", которая, по словам Вихарева, помогает спасать жизни не только гражданским, но и военным.

"Сдать кровь — это небольшая, но очень значимая помощь тем, кто в ней нуждается, это шанс на жизнь и быструю реабилитацию. Донорская кровь ежедневно нужна в военных госпиталях, перинатальных центрах, реанимациях", — отметил депутат.

Единоросс также продолжает поддерживать связь и с активистами "золотого возраста". На днях он организовал несколько встреч за чаем с активными пенсионерами, проживающими в Орджоникидзевском районе, обсудил будущее города и роль пожилых граждан в его развитии.

"Накрыл столы с пирогами и сладостями. Обсудили последние городские новости и планы на будущее. Знаю, что такие встречи для пожилых людей — это возможность увидеться, пообщаться и интересно провести время. Поэтому регулярно их организую", — отметил Алексей Вихарев.

Он также напомнил о необходимости принять участие в выборах губернатора Свердловской области. Отдать свой голос можно будет уже на следующей неделе - с 12 по 14 сентября.

Напомним, что первым официально зарегистрированным кандидатом на досрочных выборах губернатора стал врио главы региона Денис Паслер. В начале августа Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала еще четверых кандидатов. Среди них: представитель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев из КПРФ, Рант Краев из партии "Новые люди" и Александр Каптюг от ЛДПР.