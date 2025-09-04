Срок давности по делу пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, истекает

Срок давности по делу бывшего командира экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Белова, посадившего самолет на пшеничном поле под Новосибирском осенью 2023 года, истекает буквально на днях, сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, пилоту предъявили обвинение. Поскольку обошлось без жертв, уголовное дело возбудили по самой "легкой" ч. 1 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК.

Однако ознакомить бывшего командира воздушного судна с материалами дела оказалось непросто: он не являлся на следственные действия, из-за чего его даже пришлось объявлять в розыск, отмечает "Ъ". В результате дело поступило в мировой суд буквально перед истечением двухлетнего срока давности. Белов уже 12 сентября может ходатайствовать о прекращении своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

Ранее Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.