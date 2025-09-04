Бастрыкину доложат о выпавшей из автобуса пенсионерке в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить по уголовному делу, возбужденному после падения пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге.

Как сообщает информационный центр СК России, инцидент произошел в сентябре нынешнего года. Водитель автобуса, не закрыв дверь, начал движение от остановки, в результате чего пожилая пассажирка выпала на проезжую часть. Пострадавшая получила травму, ей потребовалась медпомощь.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса привлекли к административке из-за выпавшей из салона пенсионерки.