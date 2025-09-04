Стоимость обучения в вузах хотят взять на контроль

В России рост стоимости обучения в вузах по стране предложили взять на контроль.

В последние пять лет он опережал инфляцию. Это поможет студентам из малообеспеченных семей попадать, в том числе в топовые вузы РФ. C такой инициативой выступила депутат Мосгордумы Мария Воропаева совместно с экспертами рабочей группы, предложение направлено в Госдуму.

По данным Росстата, Минобрнауки и региональных обзоров, средняя стоимость очного бакалавриата подорожала с 137,8 тыс. руб. в 2019 году до 190 тыс. рублей в 2024 году. Совокупный рост составил около 38%, тогда как кумулятивная инфляция за данный период была на уровне 3%.

По данным аналитиков, отдельные элитные программы ведущих вузов (например, МФТИ, ВШЭ, ИТМО) превысили 400–500 тыс. руб. в год, что сопоставимо со стоимостью обучения в европейских университетах.

Так, в Уральском федеральном университете (УрФУ) массовые программы подорожали на 39%, с 145 тыс. в 2020 году до 202 тыс. руб. в 2024 году. В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) рост составил 44%, с 160 до 230 тыс. руб. Лидером стал Казанский федеральный университет (КФУ), где учеба стала дороже на 53%, сообщают "Известия".