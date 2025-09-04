Минобрнауки: к 2030 году в России появится 25 университетских кампусов

По национальному проекту "Молодежь и дети" в России будет создана сеть из 25 современных университетских кампусов, в которых будут жить 78 тыс. студентов и сотрудников вузов.

Как заявили в Минобрнауки РФ, это произойдет к 2030 году. Кампусы появятся в 22 регионах. Общий объем средств на их создание — 723 млрд руб., из которых 344 млрд — федеральные. Кампусы появятся в семи федеральных округах. В первую очередь из возведут их построят в Нижнем Новгороде, Уфе, Екатеринбурге, Калининграде, Челябинске, Москве, Новосибирске и Томске.

Затем кампусы появятся в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иваново, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде и на федеральной территории "Сириус". Кампусы третьей волны построят в Улан-Удэ, Чите, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Мурманске, Смоленске, Москве (два проекта: МГСУ и МГТУ "Станкин").

В настоящее время у организаций, подведомственных министерству, 1 тыс. 768 зданий общежитий, в которых проживает 510,1 тыс. человек, в том числе 481 тыс. студентов, сообщают "Известия".