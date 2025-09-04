Президент РСПП Шохин сообщил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на предстоящей неделе Банк России снизит ключевую ставку.

Он указал на важность использования этой возможности для инвестиций и восстановления ранее задуманных проектов, но приостановленных из-за увеличения ключевой ставки до 21%, сообщают "Известия".

Центральный Банк России опубликовал проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 гг." – это документ, которым регулятор руководствуется в своей деятельности, в частности – в установлении размера ключевой ставки. ЦБ, мягко говоря, не будет спешить со снижением ставки, пусть даже экономика замедлится еще сильнее относительно текущего уровня.