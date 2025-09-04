Москва сохранила в силе предложение Украине по коротким перемириям

Предложение Москвы рассмотреть вопрос объявления коротких по 24–48 часов перемирий, чтобы забирать раненых и убитых, остается в силе.

Как сообщили в МИД России, данные предложения озвучивались на втором и третьем раундах. Там указали, что формального отказа получено не было. РФ до сих пор ждет ответ Киева на предложение по организации работы онлайн в трех группах по политическим, военным и гуманитарным вопросам.

Москва исходит из того, что переговоры с Украиной будут продолжены. "Дата очередного раунда будет согласована, когда будут выполнены договоренности предыдущих встреч, а Киев сформулирует свою позицию по российским предложениям, в том числе по рабочим группам, повышению уровня и другим вопросам", — отметили во внешнеполитическом ведомстве, сообщают "Известия".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для долгосрочного урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо признать и оформить международно-правовым образом новые территориальные реалии.