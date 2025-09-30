День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией отметили в Астраханской области

Сегодня в Астраханской области прошли торжественные мероприятия, посвященные третьей годовщине вхождения новых территорий в состав Российской Федерации. Главной площадкой народных гуляний стал АДК «Аркадия», где состоялся патриотический концерт.

По поручению главы региона Игоря Бабушкина с праздником астраханцев поздравил вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Денис Афанасьев. Он подчеркнул, что наш регион одним из первых поддержал выбор жителей новых территорий и принял у себя беженцев из Донбасса.

«Мы регулярно отправляем грузы с гуманитарной помощью в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики. Астраханские специалисты восстанавливают в районе жилые дома, школы, больницы и инженерную инфраструктуру. Каждое лето дети из ЛНР приезжают на отдых и оздоровление в наши загородные лагеря», – отметил Денис Афанасьев.

Вице-губернатор также от имени главы региона и областного правительства поблагодарил астраханцев за сплоченность и стремление помочь соотечественникам вернуться к мирной жизни в составе России.