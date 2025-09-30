Свердловский экс-вице-губернатор Олег Чемезов арестован до 15 ноября

Бывший свердловский вице-губернатор Олег Чемезов арестован решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга до 15 ноября текущего года по обвинению в мошенничестве.

Об этом сроке ходатайствовал следователь, заявив, что если избрать более мягкую меру пресечения, Чемезов как бывший чиновник сможет оказать давление на других участников дела, угрожать свидетелям, скрыться или разработать с другими потенциальными фигурантами дела план действий.

Следователь заявил, что один или несколько фигурантов этого дела сейчас находятся в розыске. Якобы именно с ними, считает следователь, может связаться и сговориться Чемезов. Адвокат утверждает, что о розыске каких-либо других фигурантов ничего не знает, как и ее подзащитный. Отметим, что сейчас в розыске находится генеральный директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов. Буданов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве) и Артёма Бикова.

Документ о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам подписал губернатор Евгений Куйвашев, на что в суде просила обратить внимание адвокат

Судья эту информацию подтвердила, зачитав материалы дела. Она также отметила, что 23 сентября бывший министр ЖКХ Николай Смирнов дал показания на Чемезова.

На время оглашения медицинских данных от журналистов закрыли заседание. Затем в процессе уточнялось, не мешал ли медицинский диагноз ездить в командировки и вести светскую жизнь. Чемезов уточнил, что при соблюдении режима питания и медицинском сопровождении, может вести достаточно активный образ жизни.

За бывшего чиновника вызвался внести залог некий Валерий Богачев. Чемезов объяснил, что это его одноклассник, с которым он знаком более 50 лет. О том, что он готов внести деньги, а также о сумме залога, Чемезов был не в курсе. Адвокат Мария Кириллова заявила, что ее мать готова предоставить квартиру на Краснолесье для домашнего ареста вице-губернатора.

Чемезов подчеркнул, что у него четверо несовершеннолетних детей, воспитанием которых он занимается совместно с супругой, бабушки и другие родственники, которые могли бы остаться и следить за детьми, проживают в других регионах. Младшему ребенку 6 лет, и 13-летний старший ребенок не сможет постоянно водить младшего в школу и ходить за продуктами.

Адвокат привела в качестве довода, что Чемезов не скрылся, когда получил повестку явиться на допрос, а значит не имеет умысла скрываться.

В своем последнем слове Чемезов подчеркнул, что его семья находится под информационным давлением условно анонимных Telegram-каналов, публикующих заказные материалы, направленные на дискредитацию семьи, образ жизни которой вызывает у заказчиков неприязнь - патриотическое воспитание детей, оказание гуманитарной помощи бойцам.

"С одной стороны устные слова, показания чиновника, пойманного за взятку, а с другой стороны судьба моей семьи, которая реализует все те образы, которые связывает президент с многодетной семьей. Я хотел бы сказать о себе, я никуда не скрылся, стою перед вами, не скрываю своего лица. Я готов отвечать за любой свой поступок, если в этом есть необходимость. Я стою здесь с любовью к своей семье, к родине, с верой в бога, в победу, с надеждой на вашу справедливость. Я хочу вас попросить об этом. Честь имею", - сказал Чемезов.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт. Накануне Чемезов был вызван на допрос, после которого задержан.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое ранее перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова (бывший заместитель губернатора Свердловской области).