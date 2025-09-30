За бывшего замглавы Свердловской области Чемезова готовы внести залог

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга стартовал суд по избранию меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову.

Его адвокат Мария Кириллова заявила о том, что ходатайствовала о приобщении документов – медкарты вызова "скорой".

"Речь идёт о госпитализации Чемезова в день задержания. На протяжении суток он был лишён воды и еды, хотя по его диагнозу ему необходимо есть несколько раз в день в определенное время", - сказала на заседании Кириллова.

Медики подтвердили критические состояние пациента, весь вечер он находился в больнице, ему оказали помощь и после этого он был доставлен в ИВС.

"Это не болезнь, которая была придумана вчера. Чемезов на протяжении длительного времени болеет серьезным тяжёлым заболеванием, которое требует постоянного наблюдение у врача, и каждые три месяца он проходит обследования. Следующее запланировано на начало октября. Без него его здоровье находится в зоне риска", - заявила Кириллова.

Также защитник просила приобщить положительную характеристику, которая включала заслуги Чемезова перед регионом. Помимо этого, Мария Кириллова заявила, что Валерий Богачев гарантирует внести на депозит органов средств, указанных судом как залог за Чемезова.

Также мать детей Чемезова, которых у экс-вице-губернатора всего четверо, сейчас находится под домашним арестом, а потому, если Чемезова отправят в СИЗО, ни один из родителей не сможет участвовать в жизни несовершеннолетних, водить их в школы, больницы и т.д. Адвокат просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или более мягкую. По её словам, Чемезов не намерен скрываться, готов выдать загранпаспорт добровольно.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт. 29 сентября 2025 г. Чемезов побывал на допросе, после которого был задержан. Адвокат Мария Кириллова, участвующая в защите бывшего чиновника, сообщила Накануне.RU, что у экс-вице-губернатора имеется серьезное заболевание, из-за которого изоляция может привести к плачевным последствиям. Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Политик вину не признает