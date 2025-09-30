Андрей Трубецкой: В Сургутском районе завершается монтаж новой лыжной базы в Солнечном

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что завершается монтаж новой лыжной базы в Солнечном.

Спортивное сооружение площадью 155 "квадратов" достраивают рядом с действующей лыжной базой по адресу Строителей, 7а. Деревянное блочно-модульное здание уже установлено. Идут отделочные, фасадные и электромонтажные работы. Завершающим шагом станет антивандальная декоративная отделка, которую при повреждении легко будет заменить. Во внутренних помещениях предусмотрены просторные раздевалки, тренерские комнаты, зона выдачи инвентаря, склад, санузлы и терраса.

Средства на объект в размере 24 млн руб. выделила Федерация лыжных гонок Югры. В рамках реализации инициативного проекта "Лыжи для всех" порядка 6 млн руб. направлены на закупку инвентаря и тренажеров.

Появление объекта своевременно, так как старое помещение не вмещает всех желающих – там занимается порядка 60 юных спортсменов СШОР и жители поселения. Ещё один плюс – новая база находится в шаговой доступности от лыжной трассы", - написал Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

В следующем году планируется благоустройство территории базы и лыжной трассы. После завершения работ Федерация лыжных гонок Югры передаст объект на баланс районной спортивной школе олимпийского резерва. Аналогичные здания уже успешно установлены в других муниципалитетах региона.