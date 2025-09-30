У берегов Турции обнаружен украинский беспилотный катер

На турецком черноморском побережье обнаружен беспилотный катер, предположительно, принадлежащий ВСУ.

Инцидент произошел рядом с приморским городком Чаршибаши в провинции Трабзон. Катер обнаружили в своих сетях местные рыбаки.

По данным CNN Turk, акваторию порта рядом с находкой и берег оцепили по соображениям безопасности, местные власти сообщили, что уведомили военных.

Из Стамбула была вызвана специальная группа, включающая саперов, поскольку катер может быть начинен взрывчатыми веществами. Его отбуксировали к берегу.

Турецкие власти пока не комментировали возможную принадлежность катера, но по внешнему виду он напоминает морской дрон "Магура" – украинский надводный катер, использующийся в различных целях – от разведки до противоминного противодействия.