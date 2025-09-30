"Сургутнефтегаз" не подтвердил информацию о митинге работников

В Сургут на УТТ-2 (входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), где работники устроили митинг, приезжал первый заместитель генерального директора "Сургутнефтегаза" Александр Буланов, чтобы разобраться в ситуации и снизить накал страстей, сообщает Муксун.fm со ссылкой на свой источник.

"В "Сургутнефтегазе", если сравнивать с остальными частными компаниями, ведут себя более-менее приемлемо. Но что-то накипело. Водители возмущены, что оплата низкая, говорят, якобы обманывают с зарплатой. Нет запчастей. На ремонте приходится долго стоять. А, чтобы простоев не было, вынуждены сами покупать запчасти. Приезжал Буланов, обещал разобраться и через неделю дать ответ", — сообщает источник издания.

В самом "Сургутнефтегазе" утверждают, что митинга не было, а был конфликт якобы с одним конкретным сотрудником. Он перегородил въезд, поставил машину и "ушел решать свои вопросы", поэтому и организовалась пробка. Люди вышли и начали выяснять, что произошло.

С работником, который перегородил въезд, проведена работа, найдено решение проблемы. Сейчас база работает в обычном режиме.