Выпускник медвуза отсудил у больницы 200 тысяч рублей за отказ принять на работу по целевому договору

Выпускник медвуза, обучавшийся по целевому договору, отсудил у краснодарской больницы более 220 тысяч рублей за отказ в трудоустройстве. Об этом пишут местные СМИ.

Выпускник получил специальность неонатолога. Он пришел отрабатывать три года в краевой клинической больнице №2, но замглавврача не захотел его принимать по причине его низкой квалификации, не соответствующей статусу больницы. И молодой врач подал в суд на учреждение.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а вот апелляционный суд принял иное решение, взыскав с больницы денежную компенсацию за неисполнение обязательств в размере 193,7 тысяч рублей плюс компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч. Договор был расторгнут.

Как пишет "Наука и университеты", эта история высветила проблему, о которой раньше не говорили. Она состоит в том, что больницы будут вынуждены брать любых целевиков.

"Получается, что если студент, заключивший целевой договор, 6 лет учился через пень-колоду, но вуз его не отчислил, то организации придется его взять на работу и терпеть три года. В противном случае работодатель может нарваться на иск и финансово пострадать. Когда целевое обучение станет всеобщим, таких историй может стать много", - отмечает канал.