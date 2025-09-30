Продолжается обновление общественных пространств в Астраханской области

В Икрянинском районе полным ходом идут работы по благоустройству в рамках программ инициативного бюджетирования. Благодаря им в сёлах появляются новые места для отдыха и прогулок.

В селе Ново-Булгары завершены работы по установке современной детской спортивно-игровой площадки, расположенной в парке Дома культуры. В рамках проекта было уложено песчаное покрытие, установлены бордюрные камни, а также размещены разнообразные игровые комплексы. Для комфортного отдыха установлены скамьи и урны.

Параллельно в селе Икряное продолжается озеленение бульвара «100 лет Икрянинскому району». Уже сейчас здесь подготовлены клумбы, высажены цветы, злаки, саженцы можжевельника и кизильника. В скором времени ландшафтный облик бульвара дополнят сосны.

Благоустройство бульвара проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на смену которому в этом году пришел национальный проект «Инфраструктура для жизни».