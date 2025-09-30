СМИ: В Польше задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Гражданин Украины, подозреваемый Германией в причастности к теракту на "Северных потоках", задержан в Польше. Об этом сообщило радио RMF FM со ссылкой на МИД страны.

Украинец Владимир Ж. был задержан полицией в Прушкуве и передан прокуратуре в Варшаве. В ближайшее время начнется процедура его экстрадиции в Германию, пишет ТАСС.

Это уже второй задержанный по делу о подрыве газопровода. В августе в Италии арестовали украинца Сергея Кузнецова. Немецкие СМИ сообщили, что он задержан по ордеру Федеральной прокуратуры Германии. Якобы он был одним из координаторов диверсионной операции. Spiegel писал, что Кузнецов находился на борту парусника, использованного для совершения диверсии.