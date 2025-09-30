Для участников спецоперации по инициативе Сергея Ситникова в Костромской области ввели дополнительную меру поддержки

Костромская область одной из первых в стране разработала комплексную программу по мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Система мер поддержки была сформирована по инициативе губернатора Сергея Ситникова.

Ключевое требование при создании заключалось в необходимости обеспечить всесторонний подход. На данный момент в программе имеется и действует более 40 видов помощи по различным направлениям: различные виды медицинской помощи, помощь в обучении и трудоустройстве, психологическая и юридическая помощь и др.

Накануне стало известно о еще одной форме поддержки, которая была разработана по поручению Сергея Ситникова.

Речь идет о праве на бесплатный проезд на территории Костромской области. Этой мерой поддержки смогут теперь в Костромской области воспользоваться участники спецоперации, имеющие государственные награды. В частности, имеющие звание Героя России ,награжденные орденом Мужества, «За военные заслуги», «За морские заслуги», «За заслуги перед Отечеством».

Как отметили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, Костромская область стала одним из немногих субъектов России, где реализована такая форма поддержка. Пока аналогичные льготы для имеющих награды участников спецоперации действуют только в Москве и приграничных регионах.

Чтобы воспользоваться льготой, оформить право на бесплатный проезд военнослужащему необходимо обратиться в МФЦ с пакетом документов (паспорт, СНИЛС, справка об участии в спецоперации и копия удостоверения к госнаграде). Услуга бесплатного проезда будет оформляться на банковскую карту. Использовать предоставленную льготу можно в городских и межмуниципальных автобусах и в электричках. Чтобы осуществить льготу в поездках на водном транспорте участнику спецоперации необходимо оформить специальный проездной у перевозчика.