СВР: Киев готовит новую провокацию в Польше

Киев готовит новую резонансную провокацию, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Отмечается, что срежиссированная операция может включать имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши. Туда забросят якобы "российско-белорусскую ДРГ", которую "поймают", и "диверсанты" дадут признательные показания, заявили в СВР. Они будут "изобличать" Россию и Белоруссию в попытке дестабилизровать обстановку в Польше.

Провокация будет иметь ту же цель, что и инциденты с беспилотниками в Польше и Румынии — втянуть европейские страны в вооруженное противостояние с Москвой, добавили в ведомстве.

Ранее Польша обвинила Россию в провокации: над восточными регионами страны – вдоль границы с Украиной и Белоруссией – были сбиты (или упали сами) несколько беспилотников. Варшава заявила, что это были российские БПЛА. В Кремле уклонились от ответа на вопрос о принадлежности этих дронов, в Минобороны РФ заявили, что не запускали в Польшу беспилотники, но готовы провести консультации и разъяснения для польских коллег.