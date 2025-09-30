В Нефтеюганске "ценные иностранные специалисты", напавшие на сотрудников полиции, отделались штрафами

В Нефтеюганске "ценные иностранные специалисты", напавшие на сотрудников полиции, отделались штрафами. О результатах расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителей власти будет доложено главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину доложить о результатах расследования уголовного дела и собранной доказательственной базе.

Нападение на полицейских было совершено летом текущего года. Сообщалось, что причиной агрессии со стороны мигрантов стала попытка сотрудников полиции проверить документы и правомерность нахождения иностранцев в России.

На ситуацию отреагировал блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников (Zergulio).

"Уже говорил и еще повторю. Если у нас прайс на избиение полицейских в ХМАО теперь 25.000 рублей, а в Питере - 40.000 рублей или 150.000 рублей за двоих - то это угроза самой государственности. И точка невозврата у нас уже очень-очень близко. Не заступимся за силовиков, учителей и врачей сегодня - останемся без страны завтра", - прокомментировал нападение блогер.