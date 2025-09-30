Юноша, напавший на педагогов техникума в Архангельске, частично признал вину

18-летний юноша, напавший с ножом на сотрудников техникума в Архангельске, частично признал вину. Об этом сообщили ТАСС в СУСК РФ по Архангельской области.

Сегодня ожидается суд по мере пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте молодого человека.

Нападение произошло утром 29 сентября. Молодой человек, отчисленный в минувшую сессию, пришел в техникум с ножом и в маске. Он вбежал в одну из аудиторий, ударил сначала три раза в спину преподавательницу, затем начал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили другие студенты. В результате атаки были ранены три человека: преподавательница русского языка и литературы, социальный педагог и один из студентов. Нападавший был задержан. Основная версия нападения — месть за отчисление.