В рейтинг самых убыточных компаний России попали VK и Ozon

Рейтинг самых убыточных российских компаний по итогам 2024 года обновился на 70%, оставшиеся участники пребывают в нем уже три года подряд. При этом список покинул "Газпром", возглавивший рейтинг в прошлом году, отмечают авторы топ-10 из Forbes.

Новым антилидером стала компания "Ангстрем", производитель микрокомпьютера "Электроника МК-85". Ее убыток в 2024 году составил 236 млрд руб. при выручке менее 5 млрд руб. Финансовые проблемы компании тянутся больше десятилетия, в этом году кредиторы запросили через суд введение внешнего управления в "Ангстреме".

На втором месте с убытком в 130 млрд руб. оказался банк "Траст", который используется Центральным банком как "сток" непрофильных активов санированных кредитных организаций (каким является и сам).

Замыкает тройку антилидеров с убытком в 116 млрд руб. компания "Россети", хотя составители рейтинга отмечают, что это "бумажный", а не фактический убыток, связанный с переоценкой собственных активов.

Также в топ-10 самых убыточных компаний вошли "Московский метрополитен", VK, "Русгидро", Ozon, ГК "Ариант", Ильский НПЗ и "Мечел".