В СПЧ считают, что государство не готово к высылке нелегальных мигрантов

Иностранцы, находящиеся в России нелегально, должны были до 10 сентября урегулировать свой статус. Прошло уже три недели по истечении этого срока, а до сих пор не наблюдается самолетов и поездов, высылающих нелегалов на их историческую родину. На это обратил внимание член СПЧ Кирилл Кабанов.

Он считает, что это не вина МВД, а глобальная проблема. У него ощущение, что Российское государство просто технически и финансово не готово к решению этой непростой задачи. Ведь придется высылать сотни тысяч нелегалов, многие из которых не хотят уезжать. И это является большой проблемой. Если власти принимают какое-то решение, то они должны его воплощать, иначе государство просто не будут уважать.

"Неизбежность наказания для нарушителей демонстрирует силу любого государства, уважают только сильных и последовательных, особенно та категория, о которой мы говорим. Так что ждем информации о долгожданных массовых выдворениях", - написал Кабанов.

Сегодня стало известно, что полицейские Нижневартовска провели рейд, во время которого в городе выявили десятки нелегальных мигрантов. 41 из них решено депортировать. Еще 36 протоколов составили в отношении других нарушителей правил въезда в Россию. Помимо этого, обнаружено пять нарушений, связанных с устройством мигрантов на работу. Такие результаты всегда следуют за подобными рейдами.

В 2025 году приставы выдворили из России около 35 тысяч иностранцев. Это на 20 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период 2024 года.