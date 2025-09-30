Деньги умерших россиян предложили передавать в казну государства

Центральному банку России предложили узаконить передачу активов умерших россиян государству, если у них нет родственников или близких людей, которым завещано наследство. С таким обращением к регулятору обратился депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия").

Депутат ссылается на подсчеты экспертов: до триллиона рублей умерших россиян (счета, вклады, другие активы) остаются невостребованными, и банки ничего не могут с ними сделать.

"Если со средствами лиц, покинувших территорию России, и "забывашек" все очевидно — у этих денег есть хозяева, то большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом", - цитирует депутата "Парламентская газета".

Он отмечает, что эти деньги вращаются в банках годами, те ими пользуются для извлечения выгоды, а вообще-то ими могло бы пользоваться государство.

Андрей Рябоконь ссылается на Гражданский кодекс и его определение выморочного имущества – жилье, земли, доли в недвижимости и т.д. – все это переходит в казну государства. Но о передаче в казну денег умерших граждан там речи не идет.