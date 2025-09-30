Четверо жителей Дагестана планировали совершить подрыв отдела полиции

В Дагестане задержаны четверо местных жителей, которые планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе.

Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Фигуранты арестованы, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.

5 мая в Махачкале произошла перестрелка: сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель открыл по ним огонь. По данным МВД, злоумышленники скрылись на служебной автомашине, был введен план "Перехват". Двое полицейских погибли, двое получили ранения. В минздраве республики сообщали, что пострадали семь человек, среди них - гражданские.