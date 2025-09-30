Глава управления МЧС по Кабардино-Балкарии стал фигурантом дела о взятке

Задержан глава управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике Михаил Надеждин. Он стал фигурантом дела о взяточничестве – чиновника подозревают в получении мзды в размере 2 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.

По предварительным данным, Надеждин был задержан в собственном доме. Сейчас его допрашивают сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, у чиновника проводятся обыски.