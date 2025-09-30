Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве с отягчающими. Назначен суд по мере пресечения

Бывшему вице-губернатора Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом сообщила адвокат Мария Кириллова, участвующая в защите экс-чиновника. Чемезов вину не признает. Заседание по мере пресечения назначено на 9.00 завтра и пройдет в Верх-Исетском суде.

Сейчас Чемезов продолжает оставаться в ИВС, есть жалобы на состояние здоровья, чувствует себя не очень хорошо. Напомним, накануне ему потребовалась помощь медиков, однако затем его из больницы перевели обратно в изолятор. Защита сообщала ранее, что у бывшего чиновника имеется серьезный диагноз.

Защита полагает, что обвинение не обоснованно, и строится лишь на выгодных для себя показаниях бывшего министра Николая Смирнова, который обвиняется в получении взятки.

25 сентября 2025 г. губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства. Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идёт. Накануне Чемезов был вызван на допрос, после которого задержан.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артёмом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.