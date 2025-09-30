Кубанский атаман захотел отправиться на СВО за несколько часов до задержания по делу о хищениях

В Краснодаре задержан бывший вице-губернатор региона и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, у него на работе проходят обыски, сообщает РБК. По предварительным данным, уголовное дело Власова связано с хищениями гуманитарной помощи, которая предназначалась участникам СВО.

Примечательно, что буквально накануне, 29 сентября, Власов объявил о снятии с себя полномочий ио вице-губернатора и уходе на СВО. По словам атамана, он решил уйти добровольцем в бригаду "Кубань" "для выполнения боевых задач СВО".