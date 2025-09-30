30 Сентября 2025
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы отправляют 25 тонн бутилированной питьевой воды в ДНР

По поручению губернатора Игоря Бабушкина в Астраханской области собрали 25 тонн бутилированной питьевой воды, предназначенной для для жителей ДНР. В сборе гуманитарной помощи активное участие приняли казаки Астраханского окружного казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и предприниматели региона, проявившие социальную ответственность и готовность помочь.

Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров отметил, что в настоящее время в Мариуполе из-за критически низкого уровня воды в водохранилищах возникают трудности с водоснабжением. В связи с этим питьевая вода крайне необходима.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Ветеран СВО, заместитель руководителя по общественным проектам Астраханского филиала фонда «Защитники Отечества», заместитель атамана Астраханского окружного казачьего общества Михаил Заплавнов подчеркнул, что всероссийское казачье общество первым откликнулось на призыв Президента РФ поддержать Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Астраханское казачество с первых дней проведения СВО на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим и мирному населению. Более 200 представителей астраханского казачества участвовали в СВО.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В погрузке гуманитарной помощи приняли участие казаки Астраханского окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе.

Теги: бутилированная вода, игорь бабушкин, помощь днр


