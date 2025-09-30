Дело пилота "Уральских авиалиний", посадившего самолет в поле, перенесли в Омск

30 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Сибирский ФО В России Омская область
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Дело пилота "Уральских авиалиний", посадившего самолет в поле, перенесли в Омск

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова согласился перенести разбирательство по делу бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова в суд Омска.

Ранее обвиняемый просил перенести рассмотрение его дела из Барабинского райсуда Новосибирской области, пишет РИА Новости. Причиной указывается проживание в Омской области большинства потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

В начале сентября сообщалось, что транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского самолета компании "Уральские авиалинии" Сергея Белова, совершившего экстренную посадку на поле под Новосибирском осенью 2023 года. Пилоту вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.

Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.

Теги: белов, самолет, поле


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2025 08:22 Мск Срок давности по делу пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, истекает
Ранее 03.09.2025 11:44 Мск Пилот, посадивший самолет "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, стал обвиняемым
Ранее 24.03.2025 13:21 Мск "Уральские авиалинии" уволили второго пилота, посадившего самолет в пшеничном поле
Ранее 31.01.2025 01:08 Мск "Уральские авиалинии" завершили демонтаж севшего в поле Airbus А320
Ранее 23.01.2025 09:17 Мск "Уральские авиалинии" завершают разбор самолета, севшего на пшеничном поле
Ранее 15.10.2024 09:56 Мск Самолет, приземлившийся в пшеничном поле, исключили из воздушного флота "Уральских авиалиний"
Ранее 09.08.2024 09:31 Мск Самолет "Уральских авиалиний", севший в пшеничном поле, разберут на запчасти
Ранее 24.07.2024 16:05 Мск "Уральские авиалинии" разрешили остаться в компании пилоту, посадившему самолет в пшеничном поле
Ранее 26.04.2024 10:09 Мск "Вспоминаю 90-е". Пилот "Уральских авиалиний" рассказал, как работает грузчиком после "чуда в поле 2.0"
Ранее 17.04.2024 14:14 Мск Пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолет в новосибирское поле, ушел из компании
Ранее 11.04.2024 08:12 Мск Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний" после "чуда в поле 2.0"
Ранее 04.03.2024 20:10 Мск Пилоты "Уральских авиалиний", посадившие самолет в новосибирское поле, пребывают в отпуске без содержания
Ранее 28.02.2024 14:43 Мск Лайнер "Уральских авиалиний" хотят оставить в Новосибирской области как достопримечательность
Ранее 11.01.2024 08:37 Мск Самолет "Уральских авиалиний", севший в пшеничном поле, будет утилизирован
Ранее 19.12.2023 16:21 Мск "Уральские авиалинии" не просили уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Ранее 07.12.2023 09:46 Мск В Госдуме попросили прокуратуру проверить "увольнение" пилотов "Уральских авиалиний"
Ранее 07.12.2023 05:07 Мск СМИ: севший в пшеничное поле самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти
Ранее 06.12.2023 13:21 Мск "Уральские авиалинии" просят уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Ранее 17.11.2023 09:53 Мск Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0". В отчете 15 ошибок
Ранее 09.11.2023 14:45 Мск "Уральские авиалинии" ждет повторное расследование по "Чуду в поле 2.0"
Ранее 18.10.2023 08:29 Мск Проведенная после "чуда в поле 2.0" проверка показала массу нарушений у "Уральских авиалиний"
Ранее 05.10.2023 12:57 Мск "Уральские авиалинии" могут выплатить 1,2 миллиона за посадку самолета в поле
Ранее 27.09.2023 14:02 Мск По приросту числа летних туристов Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров
Ранее 27.09.2023 04:00 Мск Росавиация выпустила рекомендации, чтобы не допустить посадок самолетов на поле
Ранее 26.09.2023 14:30 Мск Версия: посадившие в поле самолет пилоты не заметили, что летят с выпущенными шасси
Ранее 22.09.2023 07:50 Мск "Уральские авиалинии": севший в поле самолет в будущем сможет выполнять полеты
Ранее 15.09.2023 13:08 Мск В Кремле не знают, будут ли награждать пилотов "Уральских авиалиний", посадивших самолет в поле
Ранее 14.09.2023 16:10 Мск Чудо в поле - версия 2.0. Из самолета "Уральских авиалиний" изъяли черные ящики
Ранее 13.09.2023 12:27 Мск "Уральские авиалинии" рассказали пассажирам, как получить компенсацию в 100 тысяч рублей
Ранее 13.09.2023 11:33 Мск "Пока поля не закончились". Авиакомпанию "Уральские авиалинии" призвали лишить лицензии
Ранее 12.09.2023 11:46 Мск Mash: Основная причина ЧП с A320 - действия второго пилота
Ранее 12.09.2023 10:18 Мск "Компенсация за испуг". Директор "Уральских авиалиний" рассказал о "чуде в поле 2.0"
Ранее 12.09.2023 09:53 Мск Путин поаплодировал пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в поле
Ранее 12.09.2023 09:38 Мск Опубликованы переговоры пилотов самолета, севшего в поле под Новосибирском
Ранее 12.09.2023 09:20 Мск Эксперт про посадку самолета в поле: "Пилотов — наградить, руководство "Уральских авиалиний" — наказать"
Ранее 12.09.2023 08:51 Мск Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний"
Ранее 12.09.2023 08:20 Мск Минздрав: Одному человеку из экстренно севшего в поле самолета потребовалась медпомощь
Ранее 12.09.2023 08:17 Мск Самолет, севший в поле в Новосибирской области, выпущен около 20 лет назад
Ранее 12.09.2023 08:04 Мск Свердловский губернатор поручил эвакуировать пассажиров "Уральских авиалиний"
Ранее 12.09.2023 08:02 Мск Пилот "Уральских авиалиний", которому приписали "чудо на пшеничном поле", заявил, что его не было на рейсе
Ранее 12.09.2023 07:58 Мск СКР возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском
Ранее 12.09.2023 07:41 Мск Самолет "Уральских авиалиний" снова сел в поле – никто не пострадал

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети