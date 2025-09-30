Дело пилота "Уральских авиалиний", посадившего самолет в поле, перенесли в Омск

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова согласился перенести разбирательство по делу бывшего командира самолета "Уральских авиалиний" Сергея Белова в суд Омска.

Ранее обвиняемый просил перенести рассмотрение его дела из Барабинского райсуда Новосибирской области, пишет РИА Новости. Причиной указывается проживание в Омской области большинства потерпевших и свидетелей по уголовному делу.

В начале сентября сообщалось, что транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского самолета компании "Уральские авиалинии" Сергея Белова, совершившего экстренную посадку на поле под Новосибирском осенью 2023 года. Пилоту вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.

Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.