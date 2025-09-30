На Среднем Урале чиновница оштрафована за халатность при выделении жилья

В Верхней Пышме замначальника управления по социальной политики №23 министерства соцполитики Свердловской области Вера Кофанова осуждена за халатность, которая привела к грубому нарушению прав горожанки, ждавшей квартиру.

Женщине полагалась квартира – так решил суд. Несмотря на то, что жильё так и не было предоставлено, в феврале 2022 г. Кофанова издала приказ об исключении женщины из списка очередников. Позже, в августе 2022 г., Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал приказ Кофановой незаконным и отменил его. Однако к 2025 г. потерпевшая по-прежнему оставалась без положенного жилья.

В суде подсудимая вину не признала, настаивая на том, что в её действиях отсутствует состав преступления. Кофанова признана виновной и оштрафована на 50 тыс. руб. От наказания осуждённая освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами, говорится в telegram-канале судов Свердловской области.