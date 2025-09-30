В Севастополе заявили о спаде ажиотажного спроса на пропавший из продажи бензин

На заправках сети ТЭС в Севастополе продолжает действовать лимит на продажу топлива в одни руки. По словам губернатора города Михаила Развожаева, уже видны результаты этого ограничения – "ажиотаж спадает".

Ранее власти именно ажиотажный спрос назначили виновным в том, что на некоторых заправках исчезли популярные марки бензина.

"Продолжает действовать ограничение на заправках сети ТЭС: 30 литров в один автомобиль или одну канистру. И мы уже видим результат введенной нами меры — ажиотаж спадает. Продолжается подвоз топлива в город", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал список из двух десятков заправок ТЭС, далеко не на всех из которых есть и АИ-95, и АИ-92.