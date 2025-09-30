СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года

Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По данным издания, отставка Уиткоффа может быть связана с "прорывом в конфликте в Газе".

Накануне Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Одной из центральных тем переговоров стал предложенный США план из 21 пункта по урегулированию конфликта в секторе Газа, пишет РБК. Как отмечала Times of Israel, работу над планом в основном вел Уиткофф, однако в него были включены элементы предложений других участников переговорного процесса.

Уиткофф занимает пост спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку с момента его инаугурации в январе 2025 года. Кроме того, президент США привлек Уиткоффа к урегулированию конфликта на Украине.