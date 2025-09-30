За год 270 тысяч москвичек измерили запас яйцеклеток

В Москве за год действия программы проверки репродуктивного здоровья порядка 270 тыс. женщин измерили свой овариальный резерв – сдали кровь на уровень антимюллерова гормона (АМГ). Уровень АМГ достаточно достоверно указывает на запас яйцеклеток. Чем он выше, тем больше у женщины шансов забеременеть.

"Результаты выявили тенденции, о которых стоит знать. Например, у 10% женщин в возрасте 24–29 лет, прошедших тест, уже наблюдается сниженный уровень овариального резерва. Это говорит о высокой вероятности сложностей с планированием детей в будущем, а значит, заниматься этим вопросом нужно уже сейчас, не откладывая даже на 2–3 года", - сообщила в интервью "Коммерсанту" заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

В возрастной группе 29-34 года уже у каждой пятой москвички, сдавшей анализ, выявляется снижение овариального резерва. В группе 35-39 лет таких уже 40%.

При этом, согласно исследованиям, в крупных городах, таких как Москва, средний возраст рождения первенца как раз приближается к 29 годам.