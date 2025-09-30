Бастрыкину доложат о расследовании причин аварии в Екатеринбурге с 14 пострадавшими

В Свердловской области после столкновения автобусов, из-за которого пострадали 14 человек , возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". О расследовании доложат главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает СК.

Авария случилась 29 сентября на улице Селькоровской в районе дома №124. По предварительным данным, водитель одного из автобусов не соблюдал безопасную дистанцию с другим автобусом, из-за чего и произошло столкновение. В результате ДТП 14 пострадали человек.