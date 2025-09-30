Арестовано все имущество судьи Верховного суда в отставке Момотова

Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова и 22 аффилированных с ним лиц.

Данная мера является обеспечительной по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьи лица, сообщил ТАСС источник.

Под арест попали объекты недвижимости, в числе которых находится гостиница "Вологда", а также почти 100 объектов, зарегистрированных на компаньонов Момотова - Андрея и Ивана Марченко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".