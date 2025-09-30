Свердловская область и Белоруссия укрепили сотрудничество

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в Минске, на белорусском "Иннопроме", провёл различные встречи, оценил масштабы экспозиции и пополнил телефонную книгу новыми контактами.

"Всего в планах свердловской делегации – переговоры с восемью ведущими белорусскими предприятиями, в том числе Минским заводом колёсных тягачей, тракторным и автомобильным заводами", - написал Паслер в своём telegram-канале.

Удалось договориться о поставках пассажирского транспорта, коммунальных машин и лифтового оборудования белорусского производства. Во время обхода стендов Паслер оценил продукцию "Могилёвлифтмаш". Уральский завод "Пневмостроймашина" продолжит сотрудничество с БЕЛАЗом в производстве гидравлических насосов в городе Пинск.