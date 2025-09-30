30 Сентября 2025
Фото: Накануне.RU

Названы регионы с наибольшим ростом экономики

К концу текущего года рост экономики ожидается в 79 регионах России.

Об этом следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов от Минэкономразвития. Наибольший темп увеличения валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется для Чукотки (20,8%). Среди других лидеров - Калужская область (7,7%), Республика Адыгея (7,3%), Удмуртия (5,6%), Кабардино-Балкария (5,5%) и Севастополь (5,3%). Среди аутсайдеров - Кемеровская область (-4,1%), Коми (-3,3%) и Красноярский край (-2,5%).

Как заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин, различия в экономическом росте субъектов считаются естественными для большой страны. По его словам, регионы исторически развивались с различной отраслевой специализацией и имеют неравномерный доступ к ресурсам, транспортной инфраструктуре и инвестициям.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова указала, что для дальнейшего развития регионов потребуется как комплексная государственная поддержка, так и усилия самих регионов по созданию благоприятных условий для бизнеса, сообщают "Известия".

Теги: регионы РФ, экономика


