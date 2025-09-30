Россияне стали чаще заказывать фастфуд

В России наблюдается рост интереса граждан к фастфуду.

Это связано с увеличением среднего чека, ростом зарплат в регионах и развитием местных заведений быстрого питания. Как заявил совладелец сети премиальных бургерных From Ибрагим Аушев, удорожание блюд не настолько заметно, чтобы заставить гостя отказаться от заказа.

Отмечается, что на ситуацию повлияло и то, что локальные игроки рынка сумели занять нишу на фоне ухода западных сетей, сообщает "Газете.Ru".

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился в Госдуму, Совфед и Минздрав РФ с предложением ввести запрет на продажу фастфуда россиянам, не достигшим 18 лет.