Размер маткапитала за двоих детей может превысить 1 млн рублей

В 2027 году размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались выплатой на первого, может составить 1 013 156 руб.

Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. В предстоящем году размер маткапитала проиндексируют на 6,8%. Сумма на первого ребенка составит 737 тыс. руб. В 2027 году размер выплаты вырастет до 766 тыс. руб., а в 2028 году выплата составит 797 тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 году увеличится до 28 тыс. 773 руб., спустя год. – до 29 тыс. 924 руб., а в 2028 году – до 31 тыс. 121 руб., сообщают "Ведомости".

Ранее в России предложили направить всю будущую индексацию материнского капитала на выплаты за второго и последующих детей.