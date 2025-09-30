30 Сентября 2025
Общество В России
Фото:Накануне.RU

Размер маткапитала за двоих детей может превысить 1 млн рублей

В 2027 году размер материнского капитала за двоих детей в случае, если родители не воспользовались выплатой на первого, может составить 1 013 156 руб.

Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. В предстоящем году размер маткапитала проиндексируют на 6,8%. Сумма на первого ребенка составит 737 тыс. руб. В 2027 году размер выплаты вырастет до 766 тыс. руб., а в 2028 году выплата составит 797 тыс. руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 году увеличится до 28 тыс. 773 руб., спустя год. – до 29 тыс. 924 руб., а в 2028 году – до 31 тыс. 121 руб., сообщают "Ведомости".

Ранее в России предложили направить всю будущую индексацию материнского капитала на выплаты за второго и последующих детей.

Теги: маткапитал, дети, семья, рождаемость


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2025 03:04 Мск В России хотят отменить плату за оценку жилья при его покупке за маткапитал
Ранее 11.09.2025 20:55 Мск Предложения по модернизации материнского капитала будут готовы уже к ноябрю

