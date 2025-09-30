Отрасль софта в РФ лишат льготы на уплату НДС

Согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета России, с 1 января следующего года отечественная отрасль программного обеспечения (ПО) может лишиться одной из важнейших льгот для IT-сектора — нулевой ставки по НДС при коммерциализации ПО, включенного в реестр российского софта.

Как считают юристы и участники рынка, данные изменения, ставшие полной неожиданностью для индустрии, могут повлечь за собой массу негативных последствий — от закрытия множества IT-компаний или их скупки крупными игроками до новой утечки кадров за рубеж.

Как заявила в Минцифры, правительство продолжает курс на дальнейшую поддержку IT-отрасли. Там указали, что продолжают действовать льготные тарифы страховых взносов, которые как минимум в два раза ниже тех, что применяются в других отраслях экономики. Для компаний сохраняются налоговые льготы по налогу на прибыль, сотрудники региональных IT-организаций могут оформить льготную ипотеку, IT-специалисты имеют право на отсрочку от срочной службы в армии.

Отмечается, что с целью стимулирования спроса на отечественный софт для компаний действует коэффициент 2.0 на приобретение российского ПО и коэффициент 3.0 для ускоренной амортизации, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что российская авиационная отрасль массово переходит на отечественные программные продукты.