Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Каждую третью ипотеку в ВТБ берут с использованием маткапитала

Ипотеку с использованием маткапитала берет каждый третий клиент ВТБ, оформивший кредит на недвижимость в 2025 году, сообщил зампред правления банка Александр Пахомов. По его словам, с начала года практика использования материнского капитала в ипотечных сделках значительно выросла.

Всего жилищный кредит с использованием для оплаты маткапитала в текущем году оформили более 15 тыс. человек. Пахомов назвал долю заемщиков рекордной, отметив, что она в 1,8 раза превысила прошлогодний результат передает РБК.

В банке отмечают, что большинство клиентов используют маткапитал на первоначальный взнос (хотя его можно использовать и для досрочного погашения кредита).

В июле 2025 года стало известно, что правительство России собирается оценить, как маткапитал и другие семейные и детские льготы влияют на демографию. По итогам этой оценки возможна корректировка.

Хотя программа маткапитала действует с 2008 года и за это время семьям было выдано 15 млн сертификатов, правительство до сих пор не придумало как оценить эффективность расходования триллионов рублей. Если брать демографическую ситуацию в целом, то она ухудшается.

"По оценке Министерства финансов, на сегодняшний день мы только на семейную ипотеку в 2024 году потратили 1 трлн руб. Много. За весь период существования материнского семейного капитала 69% направлено на жилье, на ипотеку — 3,1 трлн руб. При этом все говорят, что это не работает, количество квадратных метров на семью, которые можно приобрести за материнский капитал, — 6,5 кв. м. Понятно, что это не стимулирует рождаемость. И нам очень важно здесь совместно принять меры, которые бы уточняли порядок предоставления жилья так, чтобы он реально влиял на рождаемость", - заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

маткапитал, ипотека, втб


